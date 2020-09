Rebel Wilson (40) feiert ihre gelungene Diät! Die Schauspielerin macht momentan vor allem mit einer Sache auf sich aufmerksam: Ihrem enormen Abnehmerfolg. Die "Isn't It Romantic"-Darstellerin hat fast 20 Kilo abgespeckt. Immer wieder präsentiert die gebürtige Australierin ihre neue Figur. Ob in einem gelben Kleid oder einem hautengen Neoprenanzug: Rebel fühlt sich pudelwohl in ihrem erschlankten Körper. Das zeigt die Blondine auch auf ihren neuen Fotos.

Auf Instagram hat die 40-Jährige zwei neue Bilder von sich veröffentlicht, auf denen sie auf einem Sofa sitzt. Dabei trägt sie ein eng anliegendes, weißes Oberteil, eine schwarze Hose und ein rotes Jäckchen darüber. In dem figurbetonten Outfit legt die "Pitch Perfect"-Darstellerin nicht nur den Blick auf ihre erschlankte Taille frei, sondern auch auf ihr Dekolleté. "Ich habe heute neue Freunde gefunden", schreibt sie zu dem Beitrag und bezieht sich damit wohl auf die beiden Hunde, die neben ihr sitzen.

Rebels Disziplin zahlt sich aus, doch ihr Wunschgewicht von 75 Kilo hat sie noch nicht erreicht. Auf Twitter erklärte sie vor wenigen Tagen: "Noch acht Kilo bis ich mein Ziel erreicht habe – hoffentlich schaffe ich es bis Ende des Jahres." Dafür hält die Blondine nicht nur eine strenge Diät, sondern geht auch regelmäßig zum Sport.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Die Schauspielerin Rebel Wilson

Getty Images Rebel Wilson im Februar 2020

