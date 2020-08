Die Megatransformation ist wohl noch längst nicht abgeschlossen! Schon seit mehreren Monaten können die Fans "Pitch Perfect"-Star Rebel Wilson (40) auf dem Weg zu ihrem Wunsch-Body begleiten. Die Schauspielerin hatte sich in der Vergangenheit gewünscht, ihre Filmrollen nicht mehr ausschließlich aufgrund ihres Körpertyps zu bekommen und hat hart an sich gearbeitet. Mittlerweile hat die Blondine stolze 18 Kilo abgespeckt und zeigt diesen Erfolg mehr als gerne. Auf einem neuen Bild posiert sie in einem engen, ihre neue Silhouette umschmeichelnden Kleid.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Fat-Amy-Darstellerin ein Foto von sich, auf dem sie ihre erschlankte Figur perfekt in Szene setzt: Rebel steht in einem blauen, figurbetonten Wickelkleid vor der Linse und guckt verträumt an der Kamera vorbei. Ihre Haare trägt sie leicht gewellt mit Pony. Ihre Follower sind von diesem Anblick einfach total begeistert und hinterlassen nicht nur zahlreiche rote Herzchen, sondern auch viele anerkennende Kommentare. "Du siehst wirklich unglaublich aus" oder "Du bist umwerfend. Du hast so viel abgenommen. Du hast mich inspiriert", schreiben zwei User zu dem Beitrag. In ihrer Story postet Rebel noch zwei weitere Aufnahmen von ihrem sexy Outfit.

Erst vor wenigen Tagen hat sich auch der Trainer der 40-Jährigen, Jono Castano, zu Wort gemeldet und den Erfolg seines Fitness-Konzepts erklärt. "Egal, welche Art von Transformation – du solltest niemals den einfachsten Weg wählen. Zwei Monate sind nicht genug Zeit, um den Körper zu verändern", meinte er. Wichtig sei, seine Ziele realistisch zu halten und hart für die gewünschten Ergebnisse zu arbeiten.

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jono Castano in Sydney

