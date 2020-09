Emotionale Worte von Mia de Vries' Liebstem Michel! Im Februar dieses Jahres musste die Familie der Bloggerin sehr stark sein: Mit erst 29 Jahren hat Mia den Kampf gegen den Brustkrebs verloren und ist im Kreise ihrer Liebsten verstorben. Vor wenigen Tagen wäre die Netz-Bekanntheit nun 30 Jahre alt geworden. Zu ihrem Andenken haben ihre Familie und Freunde eine kleine Feier veranstaltet – inklusive einer rührenden Liebesbotschaft ihres Mannes.

"Mein kleiner, großer Lubling – wir haben uns immer Lubling statt Liebling genannt – heute vor neun Jahren haben wir uns zum ersten Mal getroffen", hatte Michel seine emotionale Ansprache begonnen, die er jetzt auf seinem Instagram-Kanal teilte. Das erste Kennenlernen mit seiner Frau habe auch damals an ihrem Geburtstag stattgefunden, als Mia mit ihren Freundinnen feiern war. "Aus Freundschaft wurde Liebe", erinnerte er sich und reflektierte die guten und schlechten Zeiten ihrer Beziehung.

Trotz seiner Trauer versucht der Witwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken. "Mit unserer Familie und unseren Liebsten heben wir das Glas und stoßen auf dich an", richtete er das Wort direkt an die Verstorbene und freute sich, Mia im Kreise seiner Freunde feiern zu können.

Mia und Michel de Vries

Bloggerin Mia de Vries

Mia und Michel de Vries im November 2019

