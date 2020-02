Ein schwerer Abschied von seiner Löwenmama. Instagram-Bloggerin Mia de Vries teilte ihren Followern vor wenigen Tagen schweren Herzens mit, dass sie den Kampf gegen ihr Brustkrebsleiden verlieren wird. Die junge Mutter und Ehefrau dokumentierte ihren Weg mit der Krankheit und muss sich nun vom Leben und ihrer Familie verabschieden. Mittlerweile liegt die 29-Jährige auf der Palliativstation, auf der sie betreut wird. Ihr Ehemann beschreibt den Fans seiner geliebten Frau im Netz nun die wohl letzten, bewegenden Momente zwischen ihrem gemeinsamen Sohn und Mia.

"Gestern Abend hat Levi sie vielleicht zum letzten Mal besucht. Sie hat ihn spüren können, spüren müssen, denn er hat sie ungefähr hundertmal geküsst", schrieb Michael de Vries auf seinem Instagram-Account zu einem Schnappschuss, auf dem Mutter und Sohn zusammen Karneval feierten. Levis Umgang mit seiner Mama beschrieb Papa Michael als besonders liebevoll – zum Einschlafen hat der Vierjährige seiner Heldin ein Kinderlied vorgesungen. "Levi ist unsere größte Stütze! Er weiß gar nicht, welch unglaubliche Kraft er ausstrahlt und verschenkt! Er kommt da ganz nach seiner Mama", lauteten die Zeilen weiter.

Die Rheinland-Pfälzerin hat noch vor wenigen Wochen in einem ZDF-Interview verraten, dass sie ihrem Sohnemann bereits eine Geburtstagskarte vorgeschrieben hat, die ihn immer an sie erinnern soll: "Er soll erfahren, wer seine Mama war. Ich hoffe, dass er in seinem Leben viel Liebe erfährt. Denn nicht Geld, Ruhm, nicht mal Gesundheit sind wichtiger."

Instagram / oneandahalfvriesl Mia de Vries und ihr Sohn

Instagram / vriesl Mia de Vries und ihr Sohn

Instagram / vriesl Mia de Vries, Bloggerin

