Pamela Anderson (53) schwebt offenbar wieder im absoluten Liebesglück! Erst Anfang dieses Jahres war bekannt geworden, dass die Schauspielerin und Produzent Jon Peters nach nur zwölf Tagen Ehe wieder getrennte Wege gehen. Doch von Liebeskummer fehlt bei der TV-Bekanntheit jede Spur – stattdessen flattern bei der Baywatch-Legende wohl schon wieder zahlreiche Schmetterlinge im Bauch umher: Pamela datet jetzt nämlich ihren Bodyguard!

Bahnt sich bei Pamela rund sieben Monate nach der Trennung von ihrem Ex etwa eine neue Beziehung an? Wie eine Quelle gegenüber People verriet, habe die TV-Badenixe in ihrem Sicherheitsbeamten Dan Hayhurst ihren neuen Mister Right gefunden. "Sie ist sehr glücklich", so der Insider. Die beiden haben die gesamte Pandemie zusammen verbracht und der Muskelmann soll Pamela sogar dabei geholfen haben, ihr Haus auf Vancouver Island einzurichten.

Doch auch ihr Ex-Mann Jon scheint wieder glücklich vergeben zu sein. Wie eine weitere Quelle ausplauderte, soll der US-Amerikaner nach Pamela bereits eine neue Frau an seiner Seite haben: Julia Bernheim. Vielmehr ist über die vermeintlich neue Partnerin des 74-Jährigen allerdings nicht bekannt.

