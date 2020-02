Nach der Blitz-Hochzeit folgt nun die Blitz-Trennung! Vor Kurzem überraschte Kultblondine Pamela Anderson (52) ihre Fans mit dieser Neuigkeit: Sie kam zum fünften Mal unter die Haube und gab dem Produzenten Jon Peters in einer intimen Feier in Malibu das Jawort. Nur zwölf Tage später ist das Liebes-Feuer aber schon wieder erloschen: Die ehemalige Baywatch-Nixe und der Erfolgs-Produzent haben sich getrennt!

Gegenüber The Hollywood Reporter gab sie folgendes Statement dazu ab: "Die warme Art und Weise mit der auf Jons und meine Verbindung reagiert wurde, hat mich sehr bewegt", bedankte sie sich zunächst bei ihren Anhängern. "Wir wären sehr dankbar für eure Unterstützung, während wir uns eine Auszeit voneinander nehmen, um herauszufinden, was wir vom Leben wollen", führte sie weiter aus. Deswegen hätten sie sich dazu entschlossen, die Formalisierung ihrer Heiratsurkunde zu stoppen.

Dieses Liebes-Aus kommt überraschend, denn in einem Interview hatte Jon noch sehr liebevoll von seiner jetzigen Ex-Partnerin gesprochen: "Pamela hat selbst nie ihr volles Potenzial als Künstlerin gesehen. Sie wird erst noch richtig glänzen. Es steckt viel mehr in ihr, als man auf den ersten Blick sieht, sonst würde ich sie nicht so sehr lieben", schwärmte er gegenüber THR.

