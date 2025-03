Millie Bobby Brown trägt Pamela Andersons 90er-Kult-Kleidung

Millie Bobby Brown (21), bekannt aus der Serie Stranger Things, sorgt derzeit für Aufsehen mit ihrem außergewöhnlichen Modegeschmack. Die Schauspielerin enthüllte jetzt im Podcast "Call Her Daddy", dass sie Kleidung aus der Garderobe von Pamela Anderson (57) trage, darunter eine speziell verzierte Jeans, die sie während des Interviews anhatte. Pamela, berühmt geworden durch Baywatch, habe Millie sogar eine ganze Auswahl aus ihrem Archiv zur Verfügung gestellt. "Sie hat mir diese Hose für die Pressetour ausgesucht und sie passt perfekt", schwärmte Millie. Anlass dafür ist die Promo für ihren neuen Film "The Electric State", der in den 90ern spielt.

Um das Thema der 90er-Jahre stilecht zu unterstreichen, wolle Millie Modeikonen dieser Zeit nacheifern. "Ich dachte mir: 'Wer waren die wichtigsten Blondinen in den Neunzigern?' Und ich dachte: 'Okay, Pammy.'" Dank einer gemeinsamen Bekanntschaft habe sie Kontakt zur ehemaligen Stilikone aufnehmen können. Pamela habe Millie großzügig ihre Unterstützung angeboten und ihr Kleider und Accessoires aus ihrem legendären Archiv zur Verfügung gestellt. Darunter auch ein goldenes Kleid, das Pamela 2005 getragen hatte und das Millie auf Instagram präsentierte – inklusive einer charmanten Hommage in Form eines "Pam"-Schriftzugs.

Schon früh stand Millie im Rampenlicht, doch der Weg ins Erwachsenenalter unter öffentlicher Beobachtung war nicht immer einfach. Häufig wurde sie wegen ihres Aussehens in den Medien kritisiert, was ihr oft zu schaffen machte. "Sie tun so, als sollte ich in der Zeit stehen bleiben und immer noch genauso aussehen wie in der ersten Staffel von 'Stranger Things'", erzählte sie laut People Magazine. Doch Millie lässt sich nicht beirren: Sie setzt klare Grenzen und beweist, dass sie sich weder von gesellschaftlichen Normen noch von Modevorgaben einschränken lässt.

Netflix Pamela Anderson in jungen Jahren

Getty Images Millie Bobby Brown, "The Electric State"-Premiere, 2025

