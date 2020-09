Brittany Snow (34) überrascht mit einer neuen Optik! Die Schauspielerin hat in Sachen Hairstyle schon viel ausprobiert. Ob lang oder kurz, brünett oder blond – sie hat so ziemlich alles durch. In den vergangenen Jahren blieb sie jedoch ihrem "Pitch Perfect"-Look treu: In der Filmreihe spielte sie eine Rothaarige. Aber offenbar hat sich Brittany daran nun sattgesehen. Sie zeigt sich jetzt mit einer haarigen Veränderung.

Ihre neue Frisur präsentierte die Leinwand-Beauty ganz beiläufig in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. Denn eigentlich rührte sie in dem Clip die Werbetrommel für eine Webseite, auf der Menschen mit emotionalen Problemen ihre Geschichte teilen können. Trotzdem wurde auch ihr neuer Haarschnitt zum Thema: Statt langer, roter Wellen trägt sie nun einen kurzen, blonden Bob. Die Fans sind begeistert! "Wow, deine Haare" oder "Du siehst so hübsch aus", kommentieren sie unter dem Beitrag.

In einem Interview mit People erklärte die 34-Jährige kürzlich: "Ich hatte schon jede Haarfarbe." Ihre Koloristin, der sie nun seit fast 20 Jahren treu sei, habe jede Nuance dokumentiert und abgeheftet. "Ich glaube, der Ordner müsste nun ganz schön dick sein, weil ich so viele verschiedene Haarfarben hatte", scherzte sie.

Anzeige

Instagram / brittanysnow Schauspielerin Brittany Snow im September 2020

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Brittany Snow

Anzeige

Getty Images Brittany Snow im Februar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de