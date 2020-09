Ingo (29) hat seine Annika im Griff! Die Schwiegertochter gesucht-Kandidaten haben sich in der RTL-Kuppelshow gesucht und gefunden. Mittlerweile sind die Turteltauben sogar verlobt. Immer wieder teilt das sympathische Paar Einblicke in ihr Privatleben im Netz und kommuniziert offen mit seinen Fans. Auf Facebook zählen sie immerhin über 30.000 Likes und gehören damit zu einem der beliebtesten Pärchen der Reality-Show. Auf einem neuen Schnappschuss fasst Ingo seiner Geliebten nun an die Brust.

Das Foto veröffentlichen die Reality-Stars auf ihrem Facebook-Account. Die beiden strahlen um die Wette und stehen vor einem See. "Schönes Wochenende wünschen euch Ingo und Annika! Langsam, aber sicher wird es herbstlich. Wir tanken noch ein paar Sonnenstrahlen!", schreiben sie. Der Sänger sucht die Sonnenstrahlen offenbar an der Brust seiner Auserwählten und begrapscht sie. Die 30-Jährige scheint sich daran jedoch nicht zu stören und die Zeit mit ihrem Liebsten zu genießen.

Die Fans freuen sich über das Bild des Kult-Couples. "Viel Spaß beim Sonnetanken. Hier bei uns ist es schon herbstlich kühl", schreibt ein Anhänger. Auch der Grapscher fällt einigen auf. "Wo hast du denn deine Hand?", fragt ein Anderer. Was sagt ihr zu dem Bild: Ist es zu intim? Stimmt ab.

Instagram / ingo_der_ingonator Ingo im August 2020

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und Ingo im März 2019

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und Ingo am Thunsee in der Schweiz

