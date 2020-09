Chrissy Teigen (34) ist erleichtert! Die Beauty und ihr Mann John Legend (41) verkündeten erst vor wenigen Wochen, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Ihre Tochter Luna (4) und Sohn Miles (2) bekommen ein Geschwisterchen. Aber so wohl sich das Model auch mit dem wachsenden Babybauch fühlt, klagt Chrissy auch über das eine oder andere Wehwehchen. Für eines davon hat sie nun aber eine Lösung gefunden – und die heißt: Botox.

Damit will sich die 34-Jährige nicht etwa Falten wegspritzen lassen. Nein, wie sie auf Twitter erklärte, dienen die Injektionen einem ganz anderen Zweck. Sie habe in ihrer Schwangerschaft nämlich mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen. "Also war ich begeistert, zu erfahren, dass Botox im Nackenmuskel, zusammen mit einer Kombination aus Betablockern und Radiofrequenzwellen-Arzt-Blabla, hilft." Es sei zuvor sehr schlimm gewesen, aber nun sehe sie Licht am Ende des Tunnels.

Viele andere werdende Mütter waren Chrissy für diesen Tipp unglaublich dankbar. Allerdings betonte die Dreifach-Mama in spe: "Wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einem Neurologen statt einem Kosmetiker zu gehen, ist das viel besser und sicherer." Der würde sich dann nämlich noch mit dem jeweiligen Gynäkologen oder Geburtshelfer austauschen.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im August 2020

Anzeige

Getty Images Model Chrissy Teigen im September 2019

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de