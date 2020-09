Erfreuliche Nachrichten von Silva Gonzalez (41)! Der Hot Banditoz-Musiker und seine Liebste Stefanie Schanzleh sind seit rund drei Jahren ein Paar und hatten ihr Familienglück bereits mit zuckersüßem Nachwuchs perfekt gemacht: 2018 und 2020 hatten ihre beiden Töchter Ella Marianna und Marie Anna-Luise das Licht der Welt erblickt. Doch jetzt wollen die beiden Eltern ihre Liebe offiziell machen: Silva machte seiner Stefanie einen Heiratsantrag – und sie hat Ja gesagt!

Laut einem Bericht von Bild habe sich Silva am vergangenen Samstag während einer Feier im "Hofbräu"-Gasthaus in Hamburg mit seiner Stefanie verlobt. "Du bist die Liebe meines Lebens. Schatz, willst du meine Frau werden?", habe der 41-Jährige seine Liebste gefragt, während er dabei auf der Bühne auf die Knie gegangen sei. Stefanie habe ergriffen geantwortet: "Ja, ich will!"

Dabei sei Stefanie mit der Art und Weise, wie ihr zukünftiger Mann um ihre Hand anhielt, gar nicht so zufrieden gewesen: "Ich wollte eigentlich nie so einen Antrag haben", erklärte die Familienmutter und stellte klar: "Aber ich liebe ihn so." Jetzt dürfte der Hochzeit allerdings nichts mehr im Wege stehen. "Wir wollen nächstes Jahr in Hamburg heiraten", freute sich Silva.

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez, Musiker

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh im August 2020

