Die Chemie stimmt bei ihnen auch hinter der Kamera! Denn viele GZSZ-Stars sind nicht nur Kollegen, sondern auch im wahren Leben gut miteinander befreundet. So machen Iris Mareike Steen (28) und Senta Sofia Delliponti (30), die in dem Daily-Format die Seefeld-Schwestern verkörpern, im Netz immer wieder deutlich, wie eng ihre Verbindung ist. Aber nicht nur die beiden stehen sich nahe, sondern auch diese GZSZ-Darsteller verbindet eine innige Freundschaft!

Neben Senta gehört auch Toni-Darstellerin Olivia Marei zu Iris' Freundinnen. Oliva wiederum versteht sich ebenfalls gut mit Anne Menden (34). Und auch Valentina Pahde (25) und Chryssanthi Kavazi (31) können es kaum ohne einander aushalten – am Set teilen sie sich sogar eine Garderobe. Kein Wunder, dass die Blondine ihre Kollegin schmerzlich vermisste, nachdem Letztere sich im Herbst 2019 in die Babypause verabschiedet hatte: "Sie ist so eine gute Seele. Ich liebe ihre Verplantheit, ich liebe ihr Herz und ihre Leidenschaft. Ich freue mich wahnsinnig, wenn sie wieder bei uns am Set sein wird", schwärmte Valentina gegenüber Promiflash.

Unter den Darstellern gibt es aber auch eine echte Männerfreundschaft – und zwar zwischen Niklas Osterloh (31) und Timur Ülker (31). Zu einem Bild, auf dem er und Niklas zu sehen sind, schrieb Timur humorvoll auf Instagram: "Ich hab dich als Kollegen kennengelernt und als Buddy in mein Herz geschlossen! Bleib so hässlich wie du bist."

Instagram / oonagh_official Iris Mareike Steen und Senta Sofia Delliponti, Schauspielerinnen

Instagram / annemenden Olivia Marei und Anne Menden

Instagram / timuruelker Niklas Osterloh und Timur Ülker, GZSZ-Stars

