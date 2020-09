Robert Lewandowski (32) meldet sich aus dem Urlaub! Bevor der FC Bayern München-Kicker in wenigen Tagen in die neue Bundesligasaison startet, genießt er momentan noch eine Auszeit auf Sardinien – und hat auch seine ganze Familie dabei: Neben seiner Ehefrau Anna sind auch seine erst im Mai geborene Tochter Laura und seine dreijährige Tochter Klara mit von der Partie. Die vier scheinen bei ihrem Aufenthalt am Mittelmeer auch mächtig Spaß zu haben: Robert teilte im Netz eine Reihe von lustigen Schnappschüssen!

Zunächst veröffentlichte der Profifußballer auf Instagram ein gemeinsames Foto mit seiner Frau, auf dem sie jeweils mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht in die Kamera schauen. Wie froh er über etwas Abstand von der Arbeit ist, machte er in der Bildunterschrift deutlich: "Ich muss sagen, dass ich es sehr genieße." Für eine weitere Aufnahme holten sich die beiden die kleine Klara hinzu. Ganz entspannt liegt sie auf dem Rücken ihrer Mutter, die mit ihrem Bauch wiederum auf Roberts Bauch Platz genommen hat. Für den recht erheiternden Anblick des Menschen-Sandwichs findet der 32-Jährige ziemlich gefühlvolle Worte und beschreibt die Stapel-Position als "in Liebe gehüllt."

Für die vier Monate alte Laura dürfte es eine der ersten Auslandserfahrungen sein. In der letzten Zeit gestaltete sich das Verreisen aufgrund der teilweise sehr strikten Schutz- und Hygienemaßnahmen schließlich als ziemlich schwierig. Den Italienausflug scheint sie nun jedoch sehr zu genießen: Bei einer Bootsfahrt kuschelt sie sich ganz entspannt in die Arme ihres Papas.

Instagram / _rl9 Anna und Robert Lewandowski im September 2020

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski und seine Tochter Laura im September 2020 auf Sardinien

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski, Fußballer

