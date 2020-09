Kaum zu glauben, wenn man ihren Body so sieht: Erst vor einer Woche hat Carmen Kroll alias Carmushka ihre kleine Tochter zur Welt gebracht! Eine große Erleichterung für die Influencerin, denn: Sie konnte die Schwangerschaft nicht wirklich genießen, weil sie sich nicht wohl in ihrem Körper gefühlt hatte. Die Netz-Schönheit machte außerdem kein Geheimnis daraus, dass sie sich schon darauf freut, wenn ihre Figur nicht mehr nach Schwangerschaft aussieht. Offenbar kein weiter Weg: Carmen flasht jetzt mit einem unglaublichen Update ihres After-Baby-Bodys!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Web-Beauty jetzt – mitsamt Baby im Tragetuch – im Spiegel. Nachdem der erste Blick wohl zur kleinen Maus wandert, fällt beim näheren Hinsehen auf: Nur eine Woche nach der Geburt ist keine Spur mehr ihres Babybauchs zu sehen – die XXL-Kugel ist gänzlich verschwunden! Doch wie hat Carmen das bloß geschafft? Sport darf sie so kurz nach der Entbindung doch keinen treiben...

Tatsächlich kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass sich der Bauch schon nach wenigen Tagen wieder zurückbildet – laut dem Magazin Familie.de vor allem bei jungen Müttern, die vor der Schwangerschaft besonders viel Sport getrieben haben. In der Regel kann es jedoch Wochen oder gar Monate dauern. So wie beispielsweise bei YouTube-Star Sarah Harrison (29): Fünf Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Kyla sei ihr Bauch "noch da" und auch "noch sehr weich."

Instagram / carmushka Carmen Kroll im August 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll im August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison während ihrer Schwangerschaft mit Kyla

