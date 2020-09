Diese Liebe geht unter die Haut. Das Pietro Lombardi (28) ein absoluter Vollblut-Papa ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder betont der DSDS-Sieger von 2011, dass ihm sein Sohn Alessio Lombardi (5) alles auf der Welt bedeutet. So widmete der Musiker seinem Spross bereits seinen Song "Kämpferherz", in dem Pie die schwierige Zeit nach der Geburt seines Kindes verarbeitet – Alessio kam mit einem Herzfehler zur Welt. Genau diese Erfahrung ließ der 28-Jährige sich nun auch als Motiv auf der Haut verewigen.

Auf Instagram präsentiert der Sänger stolz sein neues Tattoo: Seinen Oberarm ziert nun ein Teddymotiv – oben drüber sein Songtext "In deiner Brust, da schlägt ein Kämpferherz". Die tiefere Bedeutung der Körperkunst erklärt er in der Bildunterschrift: "Alessios Schutzengel bei all seinen Operationen. Das emotionalste Tattoo, das mir je gestochen wurde", offenbart er. In weiteren Zeilen stellt er den Bären – namens U Stink – noch weiter vor.

Aus der Sicht des gelben Plüschtierchens erinnert sich Pie an die Zeit, in der der Herzfehler seines kleinen Jungen operativ behandelt werden musste: "Alessio hat mir immer ganz leise zugeflüstert, sodass es keiner hören konnte: 'Natürlich will ich leben.'"

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis neues Tattoo

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Alessio Lombardis Kuscheltier U Stink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de