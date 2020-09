Steckt hinter dieser Entschuldigung von Melanie Müller (32) etwa eine Taktik? Zwischen der Ballermann-Sängerin und Sarah Knappik (33) knallte es bereits mehrfach bei Like Me – I’m Famous. Seit ihrer jüngsten Auseinandersetzung herrschte zwischen den Blondinen sogar Eiszeit, da Melanie eine Aussprache verweigerte. Nun ging die ehemalige Dschungelkönigin jedoch einen Schritt auf Sarah zu und entschuldigte sich bei ihr – allerdings nur um Likes von ihr zu bekommen!

Bei "Like Me – I'm Famous" kommen nur die Stars mit den meisten Likes weiter – das weiß auch Melanie! "Ich gehe jetzt geschäftlich an die Sache ran, deshalb spreche ich jetzt mit Sarah. Ich möchte hier keine neue Freundschaft bilden, sondern Likes kaufen", kündigte sie ihr Vorhaben an und ging schließlich auf die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin zu. Die war sich unsicher, ob sie darauf eingehen soll – immerhin hätte Melanie ihr mit einigen Aussagen "wirklich wehgetan". "Gut, dann entschuldige ich mich natürlich", entgegnete die zweifache Mutter, ohne ihrer Kontrahentin dabei in die Augen zu sehen.

Dass die Entschuldigung nur taktischer Natur ist, war Sarah sofort klar. Während die 33-Jährige einen Like-Kauf gegenüber Melanie offen ließ, reagierte sie im Einzelinterview auf das Angebot so: "Als ob ich der ein Like verkaufe! Sie hat sich gerade selbst entlarvt, weil sie sich so sicher ist, dass ich gehe." Ob sie sich doch noch umentscheiden wird?

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Sarah Knappik, Juana Princess und Melanie Müller bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

Getty Images Sarah Knappik, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de