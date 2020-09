Jetzt hat Sarah Knappik (33) auch ihre letzte Verbündete verloren! Von Anfang an zoffte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei Like Me – I'm Famous mit Melanie Müller (32) – wüste Beschimpfungen inklusive. Nur Dijana Cvijetic (26) hielt noch zu ihr. Doch während einer Challenge in der TV-Show hat Sarah es sich jetzt auch noch mit der Love Island-Bekanntheit verscherzt: Sarah warf Dijana Unehrlichkeit vor – und darauf reagierte diese zutiefst verletzt!

Beim Spiel "Back to School" gab Sarah Dijana im Fach "Ehrlichkeit" die Note sechs. "Ich mochte dich die ganze Zeit hier total. [...] Ich habe seit gestern aber das Gefühl, dass du mir straight aus dem Weg gehst", begründete die 33-Jährige ihre Wahl. Dijana gab daraufhin zu, sich tatsächlich von der Blondine distanziert zu haben – aber das aus einem guten Grund: Sie habe nach Sarahs Selbstgesprächen Angst vor ihr gehabt! Dass sie deshalb aber als unehrlich bezeichnet wird, schockierte die Schweizerin: "Ich nehme nichts persönlich, aber das jetzt schon, weil ich diejenige bin, die dir am nächsten steht in diesem Haus", sagte sie unter Tränen.

Während Sarah Dijanas verletzte Reaktion nicht verstehen konnte, war diese kurz davor, die Show zu verlassen. Schließlich entschied sich das TV-Sternchen doch noch dazu, zu bleiben. Eine Aussprache mit ihrer ehemaligen Verbündeten lehnte sie später ab: "Nein, ich will nicht mit dir reden. Du hast es dir wirklich selbst verbockt!", beendete sie die Diskussion.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2020

Anzeige

TVNOW Sarah Knappik in Folge drei von "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dijana Cvijetic bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de