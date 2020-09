Hat Sarah Knappik (33) sich damit endgültig ins Aus katapultiert? Bislang hat die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin bei Like Me – I'm Famous keine neuen Freunde gefunden. Sie geriet nicht nur ständig mit Melanie Müller (32) aneinander, auch die anderen Stars wandten sich bereits von ihr ab. Um ihre Gedanken und Sorgen loszuwerden, sah die Blondine jetzt offenbar nur noch eine Möglichkeit: Sie führte ausschweifende Selbstgespräche...

"Fragt mich das nächste Mal, ich sag euch wirklich, welche Leute geil sind", "Wer will so eine Scheiße sehen?" oder "Ich bin viel zu schlau für so eine Scheiße", entlud Sarah ihren Frust, während sie im Zimmer auf- und ablief und immer wieder mit ihrem Blick die Kameras suchte. Blöd nur, dass Melanie und Dijana Cvijetic (26) nebenan im Bad alles mithören konnten. Und die reagierten geschockt! "Ist schon bisschen gruselig, oder?", meinte die Ballermann-Sängerin, während die Ex-Love Island-Beauty gar keine Worte für Sarahs Verhalten fand.

Die Selbstgespräche der 33-Jährigen konnten die Mädels nicht für sich behalten. Und auch die anderen Promis waren mindestens genauso verwirrt. Yasin gab sogar zu, Angst vor Sarah zu haben. "Ich kenne sie nicht. Woher soll ich wissen, dass sie nicht nachts aufsteht, hier rüber kommt und irgendwas macht... Nachher rammt die mir noch irgendwas rein." Dem schloss sich Don Francis an: "Das weiß man nicht, sie ist geistesgestört."

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Sarah Knappik in Folge drei von "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Melanie Müller und Dijana Cvijetic bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Yasin Cilingir bei "Like Me – I’m Famous"

