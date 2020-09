Yeliz Koc (26) teilt gerne Fotos mit ihrem Hund im Netz und verbringt viel Zeit mit ihrem tierischen Freund. Dass jedoch nicht alles immer rosig ist, zeigt nun eine aktuelle Geschichte. Ist ihr Hündchen etwa eifersüchtig auf den neuen Freund der Influencerin? Seit Kurzem ist sie nämlich mit dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (28) liiert. Als das Reality-Sternchen für ihren Mallorca-Urlaub packen wollte, gab es schließlich einen Zwischenfall.

"Ich muss euch was zeigen. Luna war so lieb und hat meine Schuhe aus dem Koffer geholt", beginnt die Beauty eine Story auf ihrem Instagram-Account. Zunächst klingt alles noch harmlos. Erst als sie einen High Heel in die Kamera hält, versteht man das Problem: Der Absatz ist nämlich komplett abgenagt. Doch das ist noch nicht alles, denn der Vierbeiner habe dazu noch zwei Mal auf ihren Lieblingsteppich gepinkelt. Das Ganze sei passiert, weil sie die Tür ihres Ankleidezimmers nicht verschlossen hatte.

Die Brünette nimmt es trotzdem gelassen. "Egal, ich bringe den Teppich zur Reinigung [...]. Die Schuhe schmeiße ich weg", meint sie versöhnlich. Sie nehme dann eben keine hohen Schuhe mit in den Urlaub. In anderen könne sie nämlich nicht laufen. Wie hättet ihr auf den Vorfall reagiert? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de