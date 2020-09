Für die Kandidaten bei Kampf der Realitystars naht der Endspurt! Nach sieben Wochen geht es für die sechs verbliebenen Promis heute um alles: Willi Herren (45), Georgina Fleur (30), Melissa (24), Kate Merlan (33), Sam Dylan (29) und Kevin Pannewitz – sie alle haben die Chance, sich den Titel und das Preisgeld von 50.000 Euro zu sichern. Die Zuschauer dürfen in dieser Show zwar nicht den Sieger küren, dennoch gibt es eine klare Favoritin.

Love Island-Liebling Melissa ist die unangefochtene Sympathieträgerin dieser Staffel und hat in der finalen Promiflash-Umfrage mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Stolze 1.135 Teilnehmer und damit 47,7 Prozent finden, dass die Stuttgarterin die Show gewinnen sollte. Etwas abgeschlagen auf dem zweiten Platz landet TV-Sternchen Kate. Das Schlusslicht ist Sam, dem lediglich 2,1 Prozent die Daumen drücken.

Na, ob Melissa am Ende wirklich das Rennen macht, wird sich heute Abend zeigen. Die 24-Jährige betonte bereits vorab im Interview mit RTL2, dass es ihr bei der Teilnahme nicht nur um das Vorantreiben ihrer Karriere, sondern auch um das Sammeln neuer Erfahrungen gehe. "Ich bleibe einfach so, wie ich bin, strenge mich an und hoffe, dass das ausreicht", erklärte sie.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast

RTL2 Sam Dylan bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / melissadamilia Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

