Welcher Promi kann sich bei Kampf der Realitystars an die Spitze kämpfen? Seit einigen Wochen geht es in dem neuen Reality-Format zwischen den – mal mehr und mal weniger – bekannten TV-Gesichtern heiß her. Im Kampf um die 50.000 Euro Siegprämie wurde bereits ordentlich gezickt und gelästert. Jetzt steht das große Finale an. Aber welchem Kandidaten gönnen die Fans den Sieg am meisten?

Schlagerstar Willi Herren (45) und Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Kate Merlan (33) konnten als erstes jeweils ein Ticket für das Finale ergattern. Fußballstar Kevin Pannewitz hat ebenfalls noch die Chance, sich den Titel "Realitystar 2020" zu holen – sehr zum Ärger einiger Mitstreiter. Immerhin ist der Kicker erst kurz vor der Endrunde in die thailändische Sala eingezogen. Auch Georgina Fleurs (30) Final-Einzug dürfte wohl nicht jedem passen. Sie sorgte bereits von Anfang an für so manchen Zickenkrieg unter den Trash-Promis.

Mit deutlich weniger Wirbel kämpfte sich Neu-Bachelorette Melissa (24) durch die Sendung und letztlich bis zum großen Showdown. Auch Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (29) wird heute Abend versuchen, sich den Titel "Realitystar 2020" zu holen. Welcher Promi sollte eurer Meinung nach gewinnen? Stimmt ab!

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Willi Herren, Ballermann-Star

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL II Kevin Pannewitz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2020

ActionPress Georgina Fleur, TV-Gesicht

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

TVNOW Sam Dylan, TV-Darsteller

