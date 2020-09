Diese Love Island-Ankündigung von Cathy Hummels (32) hatte es in sich: Die Kandidaten müssen zwei Mitstreiter – einen Mann und eine Frau – aus der Villa kicken! Zuvor hatten die Zuschauer abgestimmt: Sie glauben, dass Melina Hoch, Geraldine Grunow, Aurelia Lamprecht, Tim Kühnel, Max Bartel und Giulio Ehses nicht wirklich auf der Suche nach der großen Liebe sind. Damit stehen diese sechs Singles auf der Abschussliste. Doch was glauben die Alt-Stars Mike Heiter (28) und Julian Evangelos (28) – für wen wird das TV-Abenteuer tatsächlich schon enden?

Mike und Julian, die 2017 auf der Flirtinsel hausiert haben, wissen genau, was für eine schwierige Aufgabe den Islandern jetzt bevorsteht. Trotzdem haben die beiden eine Befürchtung. "Ich denke, Geraldine muss gehen. Sie hat nicht so angedockt, sie ist nur da", erklärte Mike bei Love Island – Aftersun: Der Talk danach. Und auch Julian vermutete, dass es für die Studentin eng werden könnte, da sie in der Show noch keinen Flirtpartner gefunden hat.

Wenn es nach den Zuschauern geht, vermutete der Ex-Bachelorette-Teilnehmer, müsste jedoch Melina gehen. Denn ihm ist nicht entgangen, dass die 23-Jährige zwar bei den anderen Islandern gut ankommt – viele Fans der Show finden ihr Verhalten dagegen gar nicht gut, wie auch eine Promiflash-Umfrage zeigt. Bei den Männern – so schätzten die beiden Kuppelshow-Bekanntheiten – könnte es die Nachrücker Giulio und Max treffen. "Das ist schwer, wenn man nach einer Woche kommt", betonte Julian.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Mike Heiter im August 2020

Julian Evangelos

Giulio und Max bei "Love Island"

