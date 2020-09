Was hat sich nach Tag eins auf der Beliebtheitsskala bei Love Island getan? Nachdem die diesjährigen Kandidaten in den vergangenen Tagen mehrfach durch kurze Videos und Fotos vorgestellt wurden, konnten die Zuschauer sie nun endlich auch im TV sehen. Vor dem Staffelstart ergatterten Marc Zimmermann und Melina Hoch die Favoriten-Rollen. Aber können sie diese Position auch halten oder ziehen andere Islander an ihnen vorbei?

Melina konnte im Vorfeld der Sendung bei den Fans vor allem mit ihrer Natürlichkeit punkten. Nach wie vor bescheinigen ihr einige gutes Aussehen. Trotzdem hat sie durch ihr Verhalten zum Auftakt ein paar Sympathiepunkte eingebüßt. "Ich finde Melina total eingebildet" oder "Wer ist von Melina auch enttäuscht? Irgendwie voll hübsch, aber mega-unsympathisch", schreiben User auf Instagram. Offenbar hatten sie den Eindruck, dass die Kölnerin im Gespräch mit ihrem TV-Flirt Luca Wetzel unhöflich war und desinteressiert wirkte.

Und Marc? Nachdem das Männermodel zu Beginn zahlreiche Frauenherzen höherschlagen ließ, wird er mittlerweile kaum mehr erwähnt. Stattdessen schwärmen viele Zuschauer von seinen Konkurrenten. Wer ist mittlerweile euer "Love Island"-Liebling? Stimmt ab!

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

