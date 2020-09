Ein schwerer Abschied für Kai Noll (55)! Seit der vergangenen Woche ist offiziell bekannt, dass der Schauspieler in Zukunft nicht mehr als Rufus Sturm bei Unter uns zu sehen sein wird. Nach fast 18 Jahren verlässt Rufus Köln und damit seine Heimat in der Schillerallee. In der heutigen Folge ist der sympathische Taxifahrer zwar noch einmal zu sehen – der letzte Drehtag liegt für dessen Darsteller jedoch schon einige Zeit zurück. Doch wie war der finale Tag am Set für Kai? Promiflash hat nachgefragt...

"Es war schon sehr emotional", gab der 55-Jährige im Gespräch mit Promiflash zu. Vor allem die Szenen mit seiner Kollegin Tabea Heynig (50), die in der RTL-Daily seine Ex-Partnerin Britta Schönfeld spielt, seien besonders hart gewesen. "Sie ist wirklich eine sehr routinierte Schauspielerin, [...] aber bei den letzten Szenen war sie wirklich durch den Wind – fast noch mehr als ich. Und das hat mir natürlich auch sofort Tränchen ins Auge gedrückt", erinnerte sich der Musiker. Das Gefühlschaos habe vor allem damit zu tun, dass sich die zwei auch privat bestens verstehen.

Aber nicht nur der Abschied von der 50-Jährigen fiel dem gebürtigen Bonner schwer – auch der Rest des Casts wird ihm in Zukunft wohl schmerzlich fehlen: "Ich werde alle vermissen. Ich gehe da wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge raus und ich bin wirklich dankbar für die Zeit, die ich da hatte", stellte er klar. Trotz seines Exits werde er sicher weiterhin Kontakt zu seinen Kollegen halten.

Anzeige

wcrART/ ActionPress Kai Noll, Schauspieler und Musiker

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Britta (Tabea Heynig) und Rufus (Kai Noll)

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Kai Noll beim RTL-Spendenmarathon 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de