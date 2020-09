Kate Merlan (33) packt über ihre Beziehung zu Momo Chahine aus. Die Beauty und der ehemalige DSDS-Kandidat lernten sich in der neuen Reality-TV-Show Kampf der Realitystars kennen – und auch lieben? Die beiden bandelten zwar an und galten schon als das Liebespaar der Sendung, doch nach einer kurzen Liaison trennten sich die Wege der TV-Bekanntheiten wieder. Aber was fand Kate eigentlich an dem Sänger?

Promiflash traf die Ex von Benjamin Boyce (52) im Rahmen einer Show von SixxPaxx und hakte bei der Rothaarigen genauer nach. "Momo ist ein netter, charmanter, gut aussehender Mann und er hat mir sehr viel körperliche Nähe gegeben", erklärte sie im Interview. Genau diese körperliche Nähe würde sie brauchen – und da hätte Momo alle Bereiche abgedeckt. "Deswegen war er meine Nummer eins."

In ihrer vorherigen Beziehung hatte Kate einen größeren Altersunterschied – ob sie ihr Beuteschema mit Momo geändert hat? "Mittlerweile habe ich mir überlegt, ich nehme mir mal was ganz anderes und gehe von einem ganz alten Mann zu einem ganz jungen. Deswegen habe ich momentan eher Lust auf junges knackiges Gemüse", verriet sie gegenüber Promiflash. Damit habe sie auch schon gute Erfahrungen gemacht.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

Instagram / momochahine Ex-DSDS-Kandidat Momo Chahine, 2019

Instagram / katemerlan Kate Merlan im April 2020

