Sarah Knappik (33) kann es nicht lassen! Die GNTM-Zicke ist momentan Kandidatin der Reality-Show Like Me – I’m Famous und mischt dort die Situation mit ihren Konkurrenten ordentlich auf. Immer wieder ist sie in Streitereien verwickelt und macht sich neue Feinde. Auch mit ihrer einstigen Freundin Dijana Cvijetic (26) ist sie zuletzt aneinandergeraten. Diese verrät nun gegenüber Promiflash, wie sehr sie der Streit mit Sarah verletzt hat.

Auslöser des Ganzen war ein Spiel, in dem die Reality-TV-Darstellerin die Ehrlichkeit der anderen Mitstreiter einschätzen musste. Dabei ließ die 33-Jährige kein gutes Haar an Dijana. Über den Vorfall sagt sie: "Sarah und ich haben uns von Anfang an verstanden. Ich habe das Gefühl, dass sie danach einfach alles, was sie belastet hat, an mir ausgelassen hat." Dies sei ihr stets sehr nahegegangen. Auch an Aufgeben habe sie danach mehrmals gedacht.

Das Schweizer Model ist trotzdem der Meinung, dass man in einer Reality-Show Freunde finden könne. Ganz so leicht ist das jedoch nicht. "Man [hört] auch so einige Aussagen erst im Nachhinein", gibt sie an. Sie sei diesbezüglich jedoch optimistisch. Glaubt ihr, man kann in so einer Reality-Show Freunde finden? Stimmt ab!

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Sarah Knappik in Folge drei von "Like Me – I'm Famous"

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im März 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Der Cast von "Like Me – I'm Famous" 2020

