Charli D'Amelio (16) gibt einen tiefen Einblick in ihr Inneres! Eigentlich könnte es für den Social-Media-Star nicht besser laufen. Auf der Videoplattform TikTok legte sie eine steile Karriere hin und gehört heute zu den erfolgreichsten Web-Bekanntheiten. Aber jetzt enthüllte die Beauty, dass sie trotz ihres Mega-Erfolgs mit etwas ganz besonders hadert: ihrem Körper. In einem emotionalen Statement offenbarte Charli jetzt: Sie leide unter einer Essstörung!

"Ich habe immer meine Stimme erhoben, wenn es um Angelegenheiten ging, die Körperbilder betreffen, aber ich habe nie über meine eigene Essstörung gesprochen", schrieb die 16-Jährige in ihrer Instagram-Story. Es sei schwer, sowas überhaupt mit Vertrauten, wie Familien und Freunde, zu besprechen, daher falle ihr dieser Text besonders schwer. Sie habe sogar Angst davor gehabt, diese Zeilen mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Aber ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte anderen helfen kann", erklärte die Brünette die Gründe ihrer Offenbarung.

Charli wisse, dass viele still und heimlich ihren Kampf gegen Essstörungen führen und nur die wenigsten Außenstehenden davon tatsächlich etwas mitbekämen. "An jeden, der damit kämpft: Ich weiß, manche Tage sind schlimmer als andere, aber ich hoffe, ihr holt euch die Hilfe, die ihr braucht. Ihr seid nicht allein", richtete die TikTokerin rührende Worte an ihre Community.

Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Webstar

Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Influencerin

Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Internet-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de