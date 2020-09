Die Show Kampf der Realitystars ist zwar mittlerweile vorbei – doch eine Aussage wird von den Zuschauern immer noch heiß diskutiert! In der letzten Folge feierten die Kandidaten das Ende der TV-Ära. Dabei wurde es im Pool zwischen Kate Merlan (33) und Sam Dylan (29) plötzlich sehr harmonisch: Das Tattoo-Model fragte den Influencer, ob sie seine Leihmutter sein könne. Dies bejahte der 29-Jährige begeistert. Jetzt hakte Promiflash bei Sam noch einmal in Sachen Familienplanung nach!

Im exklusiven Interview verrät der Reality-TV-Darsteller: Er möchte in Zukunft tatsächlich Vater werden! "Ein eigenes Kind ist einer meiner größten Träume und Wünsche. Ich habe das Glück, dass ich in einer sehr behüteten Familie aufgewachsen bin. Meine Eltern sind immer noch zusammen, was heutzutage ja immer seltener ist, und inzwischen seit 51 Jahren glücklich verheiratet", schwärmt Sam. Alles, was seine Eltern ihm beibrachten, wolle er an seine eigenen Kinder weitergeben – und wenn es nach ihm gehe, würde er lieber früher als später Nachwuchs bekommen.

Dass Kate ihn bei der Gründung einer Familie unterstützen soll, meinte der Netz-Star wohl ernst: "Das Ganze ist aus einer Idee und einem Wunsch entstanden. Da es für Kate und mich der größte Wunsch ist, ein eigenes Kind zu haben." Ob das Duo tatsächlich bald Baby-News verkünden wird?

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

RTL2 Sam Dylan bei "Kampf der Realitystars"

