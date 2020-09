Sarah Harrison (29) schwelgt im Mutterglück! Vor rund sechs Wochen ist die Familie der YouTuberin um ein Mitglied angewachsen: Die kleine Kyla Harrison hat das Licht der Welt erblickt. Auch wenn die erste Zeit mit dem kleinen Baby plus Töchterchen Mia Rose (2) herausfordernd für Sarah und ihren Mann Dominic (29) war, lieben die beiden ihre Mädchen natürlich heiß und innig. Jetzt widmete die Zweifachmama ihrem Nesthäkchen eine rührende Botschaft im Netz.

Via Instagram veröffentlichte sie ein paar gemeinsame Selfies mit ihrem Spross – während Sarah glücklich in die Kamera lächelt, schlummert Baby Kyla eng an sie gekuschelt auf ihrer Brust. Unter den Bildern verfasste die Web-Schönheit diese süße Liebeserklärung: "Die kostbarsten Juwelen, die du um den Hals tragen kannst, sind die Arme deiner Kinder."

Töchterchen Mia Rosa wird deshalb natürlich nicht vergessen! Erst vor wenigen Tagen postete Sarah ein hübsches Foto mit ihrer Erstgeborenen. "Unglaubliches Gefühl, mittlerweile Gespräche und Diskussionen führen zu können mit meiner Großen", schwärmte sie in der Bildunterschrift.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Töchterchen Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im September 2020

