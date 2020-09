Es wird Zeit für etwas Me-Time! Seit mittlerweile fünf Wochen ist Sarah Harrison (29) glückliche Zweifach-Mutter – und seitdem Töchterchen Kyla auf der Welt ist, ist im Hause Harrison ganz schön was los: Der Alltag mit zwei Kleinkindern ist eben nicht immer leicht zu bewältigen. Damit Sarah zwischen Arbeit, Stillen und Co. auch mal verschnaufen kann, sorgte ihr Mann Dominic (29) jetzt dafür, dass seine Frau eine Auszeit bekommt.

"So, ich hatte jetzt gerade eineinhalb Stunden einfach nur für mich", verriet die YouTuberin ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Domi habe sich seine beiden Töchter kurzerhand geschnappt und sei mit ihnen zum Spielplatz gegangen. Und die Zeit nutzte Sarah sinnvoll und gönnte sich eine Pediküre. Doch dass es zu Hause so ruhig war, schien ihr nicht wirklich geheuer zu sein. "Jetzt habe ich Langeweile und warte auf meine Kinder", erzählte die 29-Jährige schmunzelnd.

Plötzlich sturmfrei zu haben ist für Sarah aber auch eine ganz neue Situation – immerhin waren sie und Kyla in den vergangenen Wochen unzertrennlich. Das würde wohl auch ihre Community so unterschreiben, denn fast in jeder Story hat die Netz-Bekanntheit ihre Kleine im Arm. "Ich glaube, ich habe mein Baby verwöhnt", gestand sich Sarah ein und erklärte den Usern, dass sie Mia (2) nicht so viel getragen habe: "Aber egal, ich mache das gerne für dich, mein Schatz."

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seinen Töchtern Mia und Kyla

Anzeige

Tetty K. Sarah, Dominic, Mia Rose und Kyla Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Töchterchen Kyla

Anzeige

Verfolgt ihr Sarahs Mama-Alltag im Netz? Na klaro! Nee, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de