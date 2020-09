Mit einer liebevollen Routine in den Tag starten – das scheint genau das Ding von Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher (27) zu sein! Jeden Morgen ziehen die beiden Turteltauben aus einem Stapel jeweils eine Karte mit einer Frage und beantworten diese. Diesmal stand darauf: "Bist du stolz auf mich? Warum?" Lange überlegen musste Sarah anscheinend nicht: Sie geriet direkt ins Schwärmen von ihrem Julian!

Dass die Ex-DSDS-Kandidatin stolz auf den Kicker ist, steht natürlich außer Frage. In ihrer Instagram-Story zählte sie nun auf, warum: "Weil du dich fast nie aus der Ruhe bringen lässt und immer positiv bist und dein Lächeln nie verlierst." Sarahs Herz schlägt bekanntermaßen aber auch für einen anderen Mann – für ihr Söhnchen. Deshalb bekam auch Klein Alessio (5) ein paar süße Zeilen von seiner Mama: "Weil du so tapfer bist, wie ich es nie sein werde und die Welt wie ein großer Tiger [entdeckst] – ohne Angst und Furcht", erklärte sie liebevoll.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah und Julian solche Einblicke geben. Kleine Gesten stehen bei ihnen längst an der Tagesordnung. So überraschte der 27-Jährige seine Liebste kürzlich mit einer Karte und der Aufschrift: "Es ist schön, dass es dich gibt. Dass du mit mir lachst und mit mir weinst. Dass du mit mir redest und mit mir schweigst. Wie schön, dass du dein Leben mit mir teilst."

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im Juli 2020 in Portugal

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio, November 2019

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de