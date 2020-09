Yeliz Koc (26) ist schon Teil der Ochsenknecht-Familie! Erst vor wenigen Wochen hatten die ehemalige Bachelor-Kandidatin und Jimi Blue Ochsenknecht (28) ihre Beziehung offiziell gemacht. Zwischen der Kuppelshow-Teilnehmerin und dem Multitalent scheint es richtig ernst zu sein – denn die Hannoveranerin lernte sogar schon die Verwandten des Gastronomen kennen. Und die wirken von der Brünette relativ begeistert: Mama Natascha (56) zählt Yeliz bereits zur Familie!

Zumindest, wenn man dem neuesten Instagram-Posting der Society-Lady glauben will: Auf ihrem Kanal teilte die 56-Jährige vor wenigen Tagen ein Foto aus dem gemeinsamen Urlaub auf Mallorca. Der Schnappschuss zeigt die Blondine gemeinsam mit ihren Söhnen Jimi und Wilson Gonzalez (30), die in einem Swimmingpool entspannen – Yeliz steht am Beckenrand. Zu dem Bild schrieb Natascha liebevoll: "Family! Noch Fragen?"

Dass Natascha von ihrer Schwiegertochter in spe sehr angetan ist, machte sie bereits kürzlich in auf Social Media deutlich: "Ich finde, sie ist ein tolles Mädel. Sie ist ein liebes, tolles Mädel und sehr lustig und herzlich willkommen. Ich finde sie super." Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen – denn auch Yeliz postete bereits mehrfach vertraute Schnappschüsse mit der Schauspielerin.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im September 2020

Joyn Moderatorin Natascha Ochsenknecht bei der "M.OM"-Reunion

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

