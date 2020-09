Ob die zwei wohl ihren Segen haben? Seit einigen Wochen hat Deutschland ein neues Traumpaar: Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Johannes Haller (32) ist Yeliz Koc (26) wieder bis über beide Ohren verknallt – und zwar in niemand Geringeren als Jimi Blue Ochsenknecht (28). Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin hat die Familie des Schauspielers bereits kennengelernt und war kurz nach dem Paar-Outing sogar auf der Geburtstagssause von Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht (56). Doch was hält Letztere eigentlich von ihrer Schwiegertochter in spe?

In einem Instagram-Livestream kam Natascha nun auf die neue Beziehung ihres Sohnes zu sprechen und gab preis, dass sie Yeliz nicht erst seit Kurzem kennt. "Ja Leute, ich kenne sie schon ganz lange. Schon sehr sehr lange", stellte die 56-Jährige klar, ging allerdings nicht weiter ins Detail. Abschließend verriet sie aber immerhin noch, in welchem Verhältnis sie zu der einstigen Kuppelshow-Kandidatin steht: "Ich finde, sie ist ein tolles Mädel. Sie ist ein liebes, tolles Mädel und sehr lustig und herzlich willkommen. Ich finde sie super."

Na, das hört sich doch schon mal perfekt an – und auch zu Jimis Geschwistern scheint Yeliz einen guten Draht zu haben. Vor einigen Tagen kommentierte beispielsweise seine Schwester Cheyenne (20) einen Schnappschuss von sich, ihrem älteren Bruder und seiner neuen Freundin mit dem Wort "Dreamteam". Und zwischen Yeliz und Wilson Gonzalez (30) stimmt die Chemie offenbar ebenfalls. Die beiden sind nämlich gerade mit Freunden bei Jimi auf Mallorca, wo der 28-Jährige für Love Island vor der Kamera steht.

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht mit Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de