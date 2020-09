Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Yeliz Koc (26) sind soooo verliebt! Seit einigen Wochen sind der Schauspieler und die Bachelor-Bekanntheit ganz offiziell ein Pärchen. Mit niedlichen Bildern zeigen die Turteltauben seitdem immer wieder, wie sehr sie ihre frische Beziehung genießen. Im gemeinsamen Urlaub auf Mallorca wurden die zwei nun ganz verknallt beim Knutschen erwischt – und zwar von Jimis Mama, "Paparazza" Natascha (56)!

Via Instagram veröffentlichte Jimi am Wochenende mehrere Bilder, die seine Mutter zuvor geschossen hatte: Ganz vertraut sitzen der Gastronom und seine Freundin auf den Schnappschüssen nebeneinander, blicken sich tief in die Augen und setzen dann zum Kuss an. Auf einem weiteren Foto berühren sich dann die Lippen der beiden bei einem kurzen Bussi. Zu der Aufnahme schrieb der 28-Jährige ganz süß: "Der Beginn einer Liebesgeschichte!" und bezeichnete seine Mama zudem als "Paparazza".

Dass der Bruder von Cheyenne Ochsenknecht (20) seine Liebe so offen zeigt, ist recht ungewöhnlich für den sonst so privaten Hottie. In seiner Love Island-Sendung Aftersun – Der Talk schwärmte er zuletzt sogar regelrecht von der Hannoveranerin: Er habe jeden Tag Schmetterlinge im Bauch.

Anzeige

Instagram / jimbonander Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de