Ein Investor war in der Höhle der Löwen besonders fleißig, aber welcher? Seit Ende August läuft die beliebte Tüftlershow wieder im TV. Die Löwen haben in den ersten Folgen der achten Staffel auch schon wieder ein paar richtige Hammer-Deals abgesahnt! Doch wer von ihnen hat bisher eigentlich die meisten eingetütet? So viel sei vorab verraten: Es gibt tatsächlich einen absoluten Spitzenreiter, was Deals angeht...

Promiflash hat im Rahmen der neuen Staffel mal bei Zuschauerliebling Ralf Dümmel (53) nachgefragt, wer wohl die meisten Verträge mit Gründern aus der Show unterzeichnet hat. Der 53-Jährige musste nicht eine Sekunde überlegen, da der Abstand so groß sei: "Ich!", verkündete er sichtbar stolz. "Die neue Staffel nicht mitgerechnet habe ich bis heute 85 Deals. Das ist ja eine relativ große Menge", betonte der Geschäftsführer von DS Produkte weiter.

Jedoch war es Ralf wichtig, klarzustellen: "Aber es geht nicht um Quantität, es geht um die Qualität." Ihm sei es besonders wichtig, den Gründern optimal unter die Arme greifen zu können: "Wenn man das Lächeln der Gründer sieht, wenn sie das erste Mal ihr Produkt im Handel sehen, ist das einfach nur großartig. Unabhängig davon, dass man im Geschäft und bei einem Investment auch Geld verdienen muss, sind das genau die Geschichten bei ‘Die Höhle der Löwen’, die manchmal viel mehr wert sind, als Geld", schwärmte der Bad Segeberger.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der achten Staffel "Die Höhle der Löwen"

