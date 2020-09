Gibt es tatsächlich eine neue Frau an der Seite von Pietro Lombardi (28)? Der Sänger macht keinen Hehl daraus, dass er sich nichts sehnlicher wünscht als eine neue Partnerin und hatte 2019 sogar vor laufenden Kameras Love Island-Beauty Melissa (24) Avancen gemacht. Die Suche nach der großen Liebe scheint nun jedoch ein Ende zu haben: Nachdem sich seit Tagen Gerüchte halten, der "Cinderella"-Interpret habe eine neue Freundin, scheint er diese nun zu bestätigen!

In seiner Instagram-Story teilt Pietro jetzt einen süßen Schnappschuss, der keinen Raum für Spekulationen lässt! Darauf hält er die Hand einer Frau und kommentiert dazu ziemlich eindeutig: "Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen." Mit wem er die Zweisamkeit genießt, will der Musiker noch nicht verraten – es handelt sich jedoch offensichtlich um eine Dame, die ihm sehr viel bedeutet: "Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Nun, das stimmt nicht – Der richtige Mensch heilt sie.", schreibt er in einem weiteren Post.

Vor fünf Jahren hatten sich die einstigen DSDS-Turteltauben und Eltern eines Sohnes Pietro und Sarah Lombardi (27) getrennt. Seitdem hatte man den 28-Jährigen mit keiner neuen Frau gesehen. Nun scheint er jedoch endlich auch sein Glück gefunden zu haben. Glaubt ihr, dass es sich auf dem Foto tatsächlich um Pietros neue Partnerin handelt? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de