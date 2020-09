Frischer Wind bei Alles was zählt! Gerade erst wurde bekannt, dass drei beliebte Serienstars die RTL-Vorabendsendung verlassen: Neben Amrei Haardt (31) und Francisco Medina (43) verabschiedet sich auch André Dietz (45) von den Fans. Diese müssen aber nicht nur ihren Lieblingscharakteren Ingo Zadek und Co. hinterhertrauern – sie dürfen sich auch auf neue Gesichter freuen! Im Gegenzug sind zwei neue Schauspieler zum Cast dazugestoßen!

Die Berlinerin Lisandra Bardél spielt Justus Albrechts' Verlobte Malu Santos – und wie RTL.de berichtet, soll sie in der Serie ordentlich mitmischen: Bei einem Ballett-Engagement wurde die grazile Tänzerin durch eine jüngere Kollegin ersetzt, aus diesem Grund verschlug es sie nach Essen. Ohne Justus' Wissen lernte sie vor ihrer Ankunft in einem Kloster einen Mann namens Finn kennen, mit dem sie sich auf Anhieb blendend verstand – nun laufen sich die beiden überraschend in Essen wieder über den Weg!

Neben Lisandra stößt auch Dominik Flade bei "Alles was zählt" dazu. Er verkörpert den Bruder von Ina und Lucie, Yannick Ziegler. Dieser hat sich auf den Weg nach Essen gemacht, um mit seinen Schwestern den Geburtstag ihrer verstorbenen Mutter zu feiern. Vor Ort entscheidet er sich, Ina finanziell beim Kauf des Imbisses zu unterstützen. Dafür nimmt er an einer Medikamentenstudie im St.-Vinzenz-Krankenhaus teil, wo er schließlich Vanessa kennenlernt. Während Yannick zuvor vor allem kurze Affären hatte, scheint die Brünette es ihm ziemlich angetan zu haben!

TVNOW / Kai Schulz Lisandra Bardél bei "Alles was zählt"

Instagram / lisandrabardel Lisandra Bardél im August 2020

Instagram / domflade Dominik Flade, Schauspieler

