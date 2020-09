Wer ist hier wirklich reich? Sänger und Ex-Dschungelcamp-König Marc Terenzi (42) ist diese Woche in der Reality-Show Plötzlich arm, plötzlich reich zu sehen. In dem TV-Experiment tauscht der "Runaway"-Interpret gemeinsam mit seiner Partnerin Viviane Ehret-Kleinau für eine Woche das Leben mit Familie Peter aus Niedersachsen. Normalerweise wohnen Marc und seine Freundin in einem Luxus-Haus am Wannsee. Doch das XXL-Heim gehört eigentlich nicht dem 42-Jährigen, sondern Viviane – er ist nämlich zu seiner Partnerin gezogen!

Leisten kann sich die Berlinerin das Haus durch ihr Einkommen als Stylistin. Außerdem geht Viviane für reiche und prominente Kunden shoppen. Seit Ende 2019 wohnt sie mit Marc zusammen. Diesen Umstand konnten die User auf Twitter nicht unkommentiert lassen: "Na, da scheint aber die Freundin das Geld zu haben. Terenzi ist doch auch nicht reich", "Ist Mark Terenzi der Arme oder der Reiche?" und "Ihr seid nicht im Haus von Marc Terenzi. Ihr seid im Haus seiner Freundin", schrieben unter anderem drei Zuschauer auf der Social-Media-Plattform.

"Viviane ist keine Frau, die sich einen reichen Ehemann geangelt hat, sondern sie verdient ihr eigenes gutes Geld", stellte auch eine Freundin der Stylistin in der Sendung klar. Und Marc ergänzte im Einzel-Interview: "Man würde denken, dass ich der reiche Superstar bin, aber wir haben unsere eigenen Karrieren."

Hauter,Katrin / ActionPress Marc Terenzi in Essen im November 2019

Sat.1 Viviane Ehret-Kleinau und Marc Terenzi bei "Plötzlich arm, plötzlich reich"

Getty Images Viviane Ehret-Kleinau und Marc Terenzi im Januar 2019

