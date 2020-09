Was war eigentlich mit dem Love Island-Talk? Diese Frage stellten sich am vergangenen Sonntagabend viele Zuschauer der beliebten Kuppelsendung. Eigentlich sollte die Late-Night-Show "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" mit Cathy Hummels (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) direkt im Anschluss der Folge ausgestrahlt werden. Die Folgen sollen planmäßig immer dienstags, donnerstags und sonntags laufen. Doch stattdessen flimmerte gestern etwas völlig anderes über die Mattscheiben! Promiflash hat beim Sender nachgehakt, was da los war!

Statt "Aftersun" wurde am Sonntagabend ein Spielfilm auf RTL2 gezeigt. Als dann auch noch Cathy auf Instagram postete, einen Unfall gehabt zu haben, fragten sich viele Zuschauer: Fiel deswegen die Sendung im Anschluss aus? "Heute war nicht mein Tag: ein Umzug, zwei Beulen und fünf blaue Flecken. Beim Kofferraumaufmachen sind mir drei Koffer entgegengefallen", textete Cathy. Doch damit hatte der überraschende Programmwechsel nichts zu tun, wie der Sender gegenüber Promiflash erklärte: "Das lag an der Planungsumstellung. 'Aftersun' läuft immer nach der langen Sendung. Hier wurde zuletzt von Sonntag auf Montag gewechselt. Daher ist die Sendung nun montags zu sehen." Diese Woche verlagert sich somit die Ausstrahlung auf Montag, Mittwoch und Donnerstag, heißt es weiter.

Auch vergangene Woche waren Fans irritiert, als am Donnerstagabend auf einmal Influencerin Anika Teller statt Jimi Blue zusammen mit Cathy durch die Sendung führte. Dabei handelte es sich laut Sender allerdings nur um eine einmalige Vertretung. Schaut ihr gerne "Love Island – Aftersun: Der Talk danach"? Stimmt ab.

RTLZWEI Cathy Hummels bei "Love Island"

Instagram / anikateller Anika Teller bei "Love Island – Aftersun: Der Talk danach"

Instagram / cathyhummels Jimi Blue Ochsenknecht und Cathy Hummels

