Große Trauer um Shanna Hogan! Die Amerikanerin hat sich in der Vergangenheit als Schriftstellerin einen Namen gemacht und unter anderem gleich mehrere Krimibücher veröffentlicht. Ihr Werk "Picture Perfect" war 2013 in die Buchhandlungen gekommen und zu einem The-New-York-Times-Bestseller geworden. Erst im vergangenen Jahr hatte die Autorin "Secrets of a Marine's Wife" herausgebracht und damit für weiteren Lesespaß bei ihren Fans gesorgt. Nun macht eine traurige Nachricht die Runde: Shanna kam infolge eines tragischen Unfalls im Alter von nur 38 Jahren ums Leben!

Wie People berichtet, hatte die Rothaarige Ende August mit ihrem Sohn Zander am Pool gespielt und war dabei gestürzt. Sie hatte sich den Kopf aufgeschlagen und war dann ins Wasser gerutscht. Ihr Mann, Matt LaRussa, sei erst etwas später nach Hause gekommen, habe Shanna im Wasser gefunden und sofort versucht, sie wiederzubeleben. Kurz darauf sei sie zwar von Sanitätern auf eine Intensivstation gebracht worden, dort jedoch am 1. September gestorben.

Bei dem Unglück am Pool blieb Shannas Sohn unverletzt, da er sich außerhalb des Schwimmbeckens befunden hatte, als seine Mutter stürzte. Um den Jungen in Zukunft finanziell zu unterstützen, richtete Katie Mayer, eine Freundin der Verstorbenen, nun eine GoFundMe-Seite ein. Shanna lag ihr offenbar sehr am Herzen: "Sie war der freundlichste Mensch, den ich je gekannt habe. [...] Mit ihrem warmen Lächeln und ihrer Unterstützung war sie immer für ihre Familie, Freunde, Mitarbeiter und Leser da", erinnert sich Katie.

Facebook / shanna.hogan Autorin Shanna Hogan mit ihrem Sohn Zander

Facebook / shanna.hogan Shanna Hogan, Schriftstellerin

Facebook / https://www.facebook.com/shanna.hogan/photos Shanna Hogan mit ihrem Sohn, 2020

