Walentina lässt Luigi bei Ex on the Beach auf heißen Kohlen sitzen! Schon in der ersten Folge des neuen Dating-Formats gehen die Essenerin und der Italiener auf Flirtkurs. Dass aus den beiden ein Paar wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich – denn Luigi gesteht Walentina offen, dass er nichts Ernstes sucht. Sie scheint davon nicht begeistert zu sein und lässt ihn immer wieder abblitzen. Und das gefällt Luigi wiederum gar nicht!

In der aktuellen Folge nimmt sich Luigi Walentina zur Seite, um mit ihr nach den Fremdflirts ein klärendes Gespräch zu führen. "Was erwartest du von mir?", möchte der Industrie-Elektriker von der Blondine wissen und versucht erneut, sich ihr anzunähern. Doch Walentina weist ihn zurück: "Geh mal ein bisschen auf Abstand." Sie erklärt, dass sie sich von Luigi etwas eingeengt fühle, weil er sie trotz der Körbe nur für sich wolle. Die 20-Jährige hingegen wolle nichts überstürzen: "Wir sind an Tag zwei. Wir haben noch so viel Zeit." Doch der Tattoo-Liebhaber sieht das offenbar anders. Obwohl er immer noch nicht auf eine Beziehung aus ist, kommt für ihn aktuell nur Walentina als Flirt-Partnerin infrage. Aber: "Der Druck ist schon ein bisschen da, so drei, vier Tage ohne Sex."

Wird Walentina Luigi doch noch mehr geben? Zumindest schließt sie dies nicht gänzlich aus – allerdings nur, wenn er in ihr mehr als nur einen Sommerflirt sehen würde. Luigi hat dazu aber eine andere Theorie: "Ich glaube, sie will mich testen, um zu gucken, wie ich reagiere, wenn andere Jungs reinkommen."

"Ex on the Beach" – seit dem 1. September auf TVNOW und ab dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW Walentina und Luigi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW Walentina und Luigi, Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de