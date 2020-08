Eine neue Romanze oder doch lieber die alte Liebe aufwärmen? Diese Frage steckt hinter der neuen Realityshow "Ex On The Beach"! In Flirt-Formaten wie Love Island oder Paradise Hotel suchen heiße Single-Kandidaten – in traumhafter Kulisse – nach ihrem perfekten Partner. So sieht eigentlich auch das Konzept der neuen Show "Ex On The Beach" aus – allerdings mit einem Haken: Die Teilnehmer flirten nicht nur mit anderen Singles, sondern auch mit ihren Ex-Partnern!

Wie RTL bekannt gab, wird die neue Kuppelshow ab dem 1. September auf TVNow ausgestrahlt. Die Liebesuchenden haben dabei dann nicht nur die Qual der Wahl zwischen den anderen Kandidaten, sie werden dort auch auf einige ihrer Ex-Partner treffen. Werden sie ihrer alten Liebe wieder eine Chance geben oder sich in ein neues Abenteuer stürzen? Das ist allerdings nicht die einzige Hürde für die "Ex On The Beach"-Stars, denn nicht jeder Verflossene hat es tatsächlich auf ein Liebes-Comeback abgesehen. So manch ein Ex hat möglicherweise auch eine kleine Racheaktion im Sinn.

An dem Format sollen übrigens auch einige bereits bekannte TV-Gesichter teilnehmen. In Deutschland ist "Ex On The Beach" noch ganz neu. In Großbritannien läuft die Show schon seit einigen Jahren total erfolgreich. Dort gibt es mittlerweile satte elf Staffeln.

