Love Island ist für Geraldine Grunow zwar schon wieder Geschichte, trotzdem macht sie weiterhin von sich reden. Die Deutsche hatte vor ihrer Teilnahme an dem Dating-Format einige Zeit in Los Angeles gelebt und dort bereits erste Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche gesammelt. Im März 2019 postete die Single-Lady ein Foto mit dem Rapper Soulja Boy (30) – und trat auch in seinem damaligen Musikvideo in Erscheinung. Im Netz fragen sich deshalb die "Love Island"-Fans nun: Hatten Geraldine und der Künstler möglicherweise eine Affäre?

Folgt man Gigis Instagram-Account, kann man ein Foto bestaunen, auf dem sie mit lässiger Sonnenbrille und Ariana Grande-Gedächtnis-Frisur im Arm des Rappers posiert. Das Bild ist lediglich mit einem Sonnen-Emoji versehen. Im Video zu Souljas Song "Jeopardy" tanzt die Ex-"Love Island"-Kandidatin ausgelassen und posiert sexy mit ihm. Im Rahmen ihrer Reality-TV-Teilnahme sagte die Schöne, dass sie selbstbewusste Männer möge. Eine Beschreibung, die zweifellos auf den US-Rapper passt. War das Video für die deutsche Gigi also bloß ein Job? Oder landete sie in dem Musikvideo, weil sie eine tiefere Verbindung zu dem Star hatte?

Ihre Follower rätseln in der Kommentarspalte unter dem Foto des Duos und ein User fragt ganz unverblümt: "Lief mal was mit dem?" Auf diese Frage hat Geraldine bisher keine Antwort gegeben. Doch beim Auszug aus der "Love Island"-Villa bezeichnete sie sich tränenreich als Dauer-Single. Sollte also mehr zwischen Geraldine und Soulja Boy gelaufen sein, scheint die Liaison Vergangenheit zu sein.

Instagram / geraldine_loveisland2020 Geraldine Grunow, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / geraldine_loveisland2020 Geraldine Grunow, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / geraldine_loveisland2020 Geraldine Grunow, "Love Island"-Kandidatin 2020

