Sie wagt sich ins nächste Flirtformat! Geraldine Grunow suchte im vergangenen Jahr in der vierten Staffel von Love Island nach der großen Liebe. In der Kuppelshow ging die Nordrhein-Westfälin damals allerdings leer aus. In der Schweizer Bachelor-Version startet Gigi jetzt einen neuen Anlauf. Wie zuvor bereits die einstige Temptation Island-Verführerin Giulie, zog sie jetzt als Granate zu Erkan Akyol in die Villa. Promiflash verriet Gigi, wie sie ihren Auftritt wahrgenommen hat.

Schon bei ihrer Ankunft stieß Geraldine bei ihren Mitstreiterinnen auf Gegenwind: Denn während die anderen Girls gerade völlig eingesaut aus einem matschigen Spiel kamen, erreichte die Neue die Villa topgestylt. "Die Rolle als Granate ist definitiv nicht einfach, vor allem beim Bachelor, wenn fast 20 Frauen um denselben Mann kämpfen", erzählte die Beauty im Promiflash-Interview. Ihr Selbstbewusstsein habe ihr in dieser Situation jedoch geholfen. Eine weitere Unterstützung war sicherlich der Rosenverteiler selbst, der es ihr durchaus angetan hat: "Erkan ist wirklich superlieb und schon mein Typ."

Nach "Love Island" habe sie einige TV-Anfragen erhalten, so richtig gereizt habe sie aber erst dieses Angebot, betonte Geraldine: "Ich persönlich glaube schon daran, dass man auch im Fernsehen die Liebe finden kann." Ihre Familie sehe das hingegen zwiegespalten: "Meine Freunde, Schwester und Mama finden das megacool, meinem Vater gefällt es jetzt allerdings nicht so." Dennoch würden sich alle für sie freuen, wenn sie auf diesem Weg Mr. Right findet, lachte die 26-Jährige.

3Plus Die Kandidatinnen der Schweizer Version von "Der Bachelor"

3Plus Geraldine Grunow bei der Schweizer Version von "Der Bachelor"

3Plus Der Schweizer Bachelor Erkan Akyol

