Auf diesen Augenblick hatte sie lange warten müssen! Obwohl Sophie Turner (24) und ihr Mann Joe Jonas (31) ihren Kindersegen während der Schwangerschaft der Game of Thrones-Darstellerin nie bestätigt hatten, herrschte für die werdende Mutter allerdings dennoch für 40 Wochen absolutes Alkoholverbot. Nun, da ihre Tochter Willa seit Ende Juli in ihren Armen liegt und nicht mehr in ihrem Bauch haust, gibt es für die Neu-Mama offenbar einen triftigen Grund zum Anstoßen!

Das ist jedenfalls das Motto von Sophies brandneuer Instagram-Story: In dem Clip, in dem Sophie einen Filter benutzt, der ihr Gesicht auf komische Weise verzerrt und ihre Stimmlage auf eine witzige Höhe bringt, schwingt sie ein gut gefülltes Weinglas mit rotem Rebensaft vor der Kamera hin und her. Neben ihrem aufgeregten Gesichtsausdruck untermalt auch ihre Aussage, wie sehr sie diesem Genuss die vergangenen Monate entgegengefiebert hatte: "Wein ist fein und es ist mein", freut sich die 24-Jährige.

Dass Sophie ordentlich bechern kann, ist tatsächlich kein Geheimnis mehr: 2019 hatte die Britin bei einem Spiel der New York Rangers noch voller Euphorie ihr Weinglas auf ex getrunken. Das Video von dem vollen Körpereinsatz war im Netz zum großen Hit geworden.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

Instagram / sophieturner Sophie Turner im September 2020

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

