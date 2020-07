Babyglück bei Joe Jonas (30) und Sophie Turner (24)! Im Februar hatten der Musiker und seine schöne Frau für süße Schlagzeilen gesorgt: Bekannte des Ehepaares hatten ausgeplaudert, dass die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das niedliche Gerücht wurde zwar nie bestätigt – jedoch war der Babybauch der werdenden Mama irgendwann nicht mehr zu übersehen. Nun ist der große Tag gekommen: Joe und Sophie sind tatsächlich Eltern einer Tochter geworden!

Das berichtet jetzt zumindest das US-Medienportal TMZ. Demnach habe das Paar schon vergangenen Mittwoch seinen Sprössling – ein kleines Mädchen – auf der Welt begrüßen dürfen. Die Geburt soll in einem Krankenhaus in Los Angeles stattgefunden haben. Weitere Details wie beispielsweise der Name des neuesten Familienmitglieds sind bis dato noch nicht bekannt.

Dass die Turteltauben ein kleines Mädchen erwarten, hatten viele Fans zuletzt schon vermutet: Denn Sophie war auffallend oft in rosa Kleidern zu sehen gewesen, die auf das Geschlecht schließen ließen. Denkt ihr, dass die beiden ihr Töchterchen bald zeigen werden? Stimmt unten ab.

MEGA Joe Jonas und seine Frau Sophie Turner in Los Angeles

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei den Screen Actors Guild Awards, 2020

Lies Angeles / MEGA Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner im März 2020



