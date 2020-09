Marc Zimmermann bleibt seiner Anna treu! Am vergangenen Montag kam es bei Love Island zu einem neuen Granaten-Einschlag: Gleich drei Girls und zwei Hotties landeten auf der Liebesinsel. Während Marc, Henrik und Josua die Mädels in einer separaten Villa begrüßen durften, hieß der Rest der Gruppe die beiden Männer im üblichen Liebesdomizil willkommen. Doch die Beach-Babes konnten den Kölner offenbar nicht überzeugen: Marc hat weiterhin nur Augen für Anna!

Das Eintreffen der neuen Single-Ladies ließ Marc in der aktuellen Folge der Kuppelshow vollkommen kalt. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich noch groß umschaue. Ich habe eine Dame, da ist es um mich geschehen", stellte der Fitness-Fan gegenüber den anderen Islandern klar. Immerhin hatte sich Marc bereits in den ersten Tagen in die Sachbearbeiterin Anna verguckt, mit der er neben süßen Turteleien auch das Bett teilt.

Marcs Auserwählte scheint dem Personal Coach aber noch nicht komplett vertrauen zu können – sie befürchtet, ihr Liebster könnte beim Einzug einer neuen Granate schwach werden. Ein Gruppenbild der drei Jungs inmitten der neuen Bewohnerinnen sorgt für weitere Unruhe. Doch Kandidatin Melina versucht, ihre Freundin zu beruhigen: "Marc ist nur auf einem Foto drauf!" Die Studentin ist sich sicher, der 25-Jährige würde Anna nicht fremdgehen.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Marc Zimmermann, Hobby-Mountainbiker

Anna Iffländer, Kandidatin bei "Love Island"

Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin

