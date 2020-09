Für eine weitere TV-Bekanntheit ist die Reise bei Like Me – I'm Famous beendet! Auch die vierte Folge der neuen Reality-TV-Show bot den Zuschauern viel Zoff, Tränen und Lästereien. Die Promis mussten sich zum Beispiel im sogenannten "Fame Game" mit Schulnoten gegenseitig bewerten und am Ende der Sendung wurden wieder fleißig Likes verteilt. Bei einer Teilnehmerin hat Letzteres aber nicht mehr gereicht…

Sarah Knappik landete bei der Like-Vergabe auf dem letzten Platz – und ist damit raus aus der Show. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin polarisierte Teilnehmer und Fans schon von Beginn an. Selbstverständlich packte sie ihre Koffer nicht, ohne eine letzte Kampfansage gegen ihre Rivalin Melanie Müller (32) von sich zu geben: "Mein letzter Like geht an dich, Filip – ich will, dass du Melanie besiegst", erklärte sie vor ihren Mitstreitern.

Ob sich die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin selbst ins Aus geschossen hat? Sarah führte während der gesamten Episode Selbstgespräche und versetzte ihre Konkurrenz damit immer wieder in Angst. Andauernd lief sie in ihrem Zimmer auf und ab und sprach mit den Kameras. "Ist schon bisschen gruselig, oder?", meinte beispielsweise Melli, während Dijana Cvijetic (26) für das Verhalten der Blondine gar keine Worte finden konnte.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / sarahknappik TV-Star Sarah Knappik

TVNOW Sarah Knappik bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

