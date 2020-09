Was brachte Jesy Nelson (29) nur so zum Weinen? Die Sängerin war am vergangenen Dienstag mit ihrer Girlgroup Little Mix bei einer Show von "Radio One Live Lounge" aufgetreten. Doch die Performance der Band wurde unterbrochen, als die Britin plötzlich auf der Bühne in Tränen ausbrach. Nach diesem öffentlichen Gefühlsausbruch erklärte die Musikerin nun, was der Grund für ihre feuchten Augen war.

Auf Instagram verriet die "Secret Love Song"-Interpretin ihren besorgten Fans, was passiert war. "Also, ich hatte eine Panikattacke kurz vor unserem Auftritt, enthüllte sie. Anschließend bedankte sie sich noch bei ihrer Bandkollegin Perrie Edwards (27), die wie "ein Profi" spontan Jesys Part in dem Song übernommen hatte, als Letztere vor lauter Tränen keinen Ton mehr herausbrachte. "Und sie hat es gerockt", schwärmte die 29-Jährige weiter.

Unter ihrem Beitrag wurde Jesy außerdem von ihren Followern getröstet – sie solle sich den verpatzten Auftritt auch nicht zu Herzen nehmen. "Süße, das passiert. Ich hoffe einfach, du bist bald wieder fit und kannst für uns singen", schrieb ein User.

