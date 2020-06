Dieser Auftritt ging wortwörtlich in die Hose! Seit 2011 gehört Jade Thirlwall (27) zu der britischen Girlgroup Little Mix und heizt ihren Fans gemeinsam mit ihren Kolleginnen Perrie Edwards (26), Jesy Nelson (29) und Leigh-Anne Pinnock (28) bei Auftritten ordentlich ein. Die vier überzeugen nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch mit heißen Tanzeinlagen. Wie auch bei anderen Künstlern kann es bei Auftritten mal zu kleinen Patzern kommen – was Jade vor einiger Zeit passiert ist, dürfte allerdings jedes Missgeschick übertrumpfen: Die Musikerin machte sich nämlich ein!

In der MTV-Kochshow Served! With Jade Thirlwall spricht die 27-Jährige kürzlich mit Melanie C. (46) und Courtney Act (38) über peinliche Bühnenmomente und berichtet dabei von ihrem schlimmsten Erlebnis: Auf der Glory-Days-Tour hätten ihre Kolleginnen und sie einen dramatischen Auftritt hinlegen wollen und wurden dafür mit einem Aufzug auf die Bühne hochgefahren. "Während ich in dem Lift hockte, habe ich den Securitymann angesehen und mir gedacht: 'Ich muss wirklich pupsen!' Darum habe ich es getan, ich habe gepupst – aber ich habe mich dabei wortwörtlich eingesch*ssen", erzählt die das Bandmitglied sehr ehrlich. Was die Situation sogar noch prekärer gemacht habe: Jade habe zu dem Zeitpunkt nur eine Netzstrumpfhose getragen!

Mel C. reagiert auf die Geschichte sichtlich schockiert – dabei plauderte der Spice Girls-Star zuvor selbst aus dem Nähkästchen und erzählt von einer unangenehmen Situation: "Wir haben eine Show in Miami gespielt und während des ersten Songs ist meine Hose hinten geplatzt." Sporty Spice habe damals zwar einen Tanga getragen – dennoch hätten ihre Fans freie Sicht auf ihre nackten Pobacken gehabt. "Da konnte ich nur noch wegrennen!", verrät die Sängerin.

